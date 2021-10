Mit 17 zum ersten Weltcup-Triumph

Der 17-jährige Juniorenweltmeister mit tschechischen Wurzeln triumphierte in Chur im Big Air. Der seit sieben Jahren in Salzburg lebende Youngster lag zum Auftakt der Olympiasaison mit selten erreichten 99,00 Punkten einen Zähler vor dem Kanadier Teal Harle. Svancers Teamkollege Lukas Müllauer wurde Siebenter. "Ich kann es gar nicht glauben, es fühlt sich wie ein Traum an", sagte der Champion.