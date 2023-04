Mikaela Shiffrin in Top 100 des "Time"-Magazins

Erwähnung fand die US-Amerikanerin, die mit 88 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Alpinskifahrerin aller Zeiten ist, in der Kategorie "Pionier". "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was für eine Ehre es ist, Teil der Time-Liste zu sein", erklärte Shiffrin in einem Instagram-Post.

Die 28-Jährige bedankte sich für die umfangreiche Unterstützung, ohne die sie den Sport samt Ausrüstung und Reisen nicht auf diesem Niveau ausüben könnte. "Nur mit meinem Team bin ich überhaupt in der Lage, dies zu tun, ganz zu schweigen davon, dass ich 88 Mal auf die oberste Stufe des Weltcup-Podiums gekommen bin. Diese Leistungen wären ohne meine Familie, mein Team, meine Sponsoren und alle Fans des alpinen Skirennsports niemals möglich gewesen. Diese Ehre gebührt ihnen also genauso wie mir - und ich werde sie alle feiern", so Shiffrin.

Die prestigeträchtige "Times"-Liste würdigt Persönlichkeiten, die einen bedeutenden Einfluss ausgeübt und andere auf der ganzen Welt durch ihre Kunst inspiriert haben. Weitere namhafte Persönlichkeiten auf der diesjährigen Top-100-Liste sind US-Präsident Joe Biden, der britische König Charles, die Fußballstars Lionel Messi und Kylian Mbappe, NFL-Quarterback Patrick Mahomes sowie Tennisstar und Shiffrin-Freundin Iga Swiatek aus Polen.

