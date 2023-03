Mikaela Shiffrin bringt US-Talkmaster zum Staunen: „Ich rette Rentiere“

Es ist nicht neu, dass Skisport in den USA nicht den höchsten Stellenwert genießt. Da hilft es, dass Mikaela Shiffrin nun ihre rekordbrechende Saison mit mehreren Auftritten vermarktet. So auch bei der bekannten US-Talkshow namens „The Tonight Show“ (siehe Video unten).

Dabei bringt die 28-Jährige, die im abgelaufenen Winter den Allzeitrekord von Ingemar Stenmark für die meisten Karrieresiege überboten hat, Talkmaster Jim Fallon mit ihren lustigen Antworten ins Staunen.

Als Fallon fragt, was der verrückteste Preis ist, denn sie je gewonnen hat, erzählt sie ihm von den Rentieren, die es als Preis bei den Rennen im finnischen Levi gibt. „Du hast ein Rentier gewonnen?!“, staunt Fallon. „Ich habe sechs Rentiere gewonnen“, präzisiert das Ski-Ass.

Mehr zum Thema Ski Alpin Ski-Staatsmeisterschaft: Kanadierin hängt alle Österreicherinnen ab HINTERSTODER. Nina Ortlieb kürt sich in Hinterstoder zur Staatsmeisterin im Super-G. Die Schnellste ist sie allerdings nicht. Ski-Staatsmeisterschaft: Kanadierin hängt alle Österreicherinnen ab

Auf die Frage, was sie damit mache, scherzt Shiffrin zunächst, dass sie diese mit in die USA nehme und sie bei ihr im Haus herumlaufen, um dann zu berichtigen: „Nein, sie bleiben in Finnland. Ich rette die Rentiere eines nach dem anderen.“ An das Publikum gerichtet ergänzt sie: „Jetzt könnt ihr euren Kindern erzählen, dass Rudolph das Rentier existiert, weil ich eines Rudolph genannt habe.“

In der gleichen Tonart geht es weiter. Als Fallon darauf anspielt, dass Shiffrin schon im Alter von nur neun Jahren gesagt hat, sie wolle einmal die beste Skifahrerin der Welt werden, sagt die Gesamtweltcupsiegerin: „Ja, das ist viel für eine Neun-Jährige, allerdings habe ich damals auch gesagt, dass ich einmal ein Regenbogenpferd sein will.“

Video: Shiffrins Auftritt bei Jimmy Fallon

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.