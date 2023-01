Mayers „Vermächtnis“: Zehn Prozent des Preisgeldes für einen guten Zweck

„Eigentlich wollten wir damit gar nicht so an die Öffentlichkeit gehen“, sagt Vincent Kriechmayr, um dann doch aus dem Nähkästchen zu plaudern und jene karitative Aktion zu präsentieren, die der dreifache Olympiasieger Matthias Mayer noch weit vor seinem Rücktritt ins Leben gerufen hat. Seit Anfang des vergangenen Jahres gibt es den Verein „ÖSV Speed Charity“, in den zehn Prozent des Preigeldes der Nationalteam-Abfahrer