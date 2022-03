Mayer machte im Krimi um Abfahrts-Kristall Boden gut

"Es ist eine sehr, sehr enge Partie", sagte Matthias Mayer mit Blick auf den Abfahrtsweltcup. Der Kärntner wurde gestern beim ersten Kvitfjell-Rennen Dritter, geschlagen nur um 0,12 Sekunden vom Schweizer Niels Hintermann und dem zeitgleichen kanadischen Überraschungsmann Cameron Alexander. Damit verringerte Mayer als Dritter im Disziplinenweltcup den Rückstand auf den Führenden Aleksander Aamodt Kilde nach neun von insgesamt elf Saisonabfahrten auf 28 Punkte. Der norwegische Lokalmatador wurde gestern hinter Beat Feuz Fünfter, der Schweizer steckt im Rennen um die kleine Kristallkugel als Zweiter mittendrin. Heute folgt die zweite Kvitfjell-Abfahrt (11.30 Uhr), ehe es beim Saisonfinale in Courchevel (16. 3.) zum Schlusspunkt kommt.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen taugt Mayer. "Enge Rennen auf so einem Niveau ist das Coolste, was es gibt", sagte der Dritte der Olympia-Abfahrt. Der Premierensieg von Cameron Alexander überraschte Mayer nur zum Teil: "Dass die jungen Kanadier stark sind, haben wir gewusst, aber mit Startnummer 39 zu gewinnen, ist ein Wahnsinn. Der mag den Hügel." Bereits beim Europacup Mitte Februar war der 24-jährige Alexander in Kvitfjell Erster und Fünfter sowie Zweiter im Super-G geworden.

Für die weiteren ÖSV-Läufer lief es wenig zufriedenstellend bis katastrophal. Der Nußdorfer Daniel Hemetsberger kam auf Platz 22, Max Franz wurde 28., Stefan Babinsky 30. Weltmeister Vincent Kriechmayr (57.) verpatzte seinen Lauf komplett. Bei der heutigen Abfahrt beendet Kjetil Jansrud (36) seine Karriere.

Italienische Angelegenheit

Mit Federica Brignone (477 Punkte), Elena Curtoni (374) und Sofia Goggia (332) führen drei Italienerinnen die Disziplinenwertung vor dem heutigen Super-G in Lenzerheide (Sui) an. Die Steirerin Tamara Tippler (259) rechnet sich als Vierte Chancen auf einen Top-Drei-Platz aus. In der Schweiz kehrt Mikaela Shiffrin auf die Weltcupbühne zurück. Sie hat nach dem Olympiadebakel Crans-Montana ausgelassen.