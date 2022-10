Nach dem Weltcup-Auftakt in einer Woche mit den Riesentorläufen in Sölden sollen heuer erstmals im Herbst auch die Abfahrer den Ski-Winter eröffnen. Die Speed-Rennen auf dem Matterhorn mit dem Start in der Schweiz und dem Zielstadion auf italienischem Staatsgebiet wackeln allerdings. Der warme Sommer hat dem Gletscher arg zugesetzt, die Organisationen brauchen für die Errichtung von Schnee-Depots noch einige kalte Nächte.