Marco Schwarz: "Ich bin nie in ein Loch gefallen"

Ende Oktober will Marco Schwarz wieder auf Schnee trainieren.

Marco Schwarz befindet sich auf dem steinigen Weg zurück. "Es ist ein zähes Jahr für mich", gibt der 29-jährige Ski-Allrounder zu. Wen wundert’s? Seit seinem Sturz auf der berühmt-berüchtigten Stelvio in Bormio am 28. Dezember mit der Diagnose Kreuzbandriss, Innenmeniskuseinriss und Knorpelschaden im rechten Knie ist die Karriere des damaligen Führenden im Gesamt-Weltcup ins Stocken geraten. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels – mit unerwünschter Verzögerung.