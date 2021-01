Marco Schwarz greift nach der kleinen Kristallkugel

Dritter in Alta Badia, Neunter in Madonna di Campiglio, Dritter in Zagreb, Erster in Adelboden, Dritter und Zweiter in Flachau und zuletzt Triumphator beim Night Race in Schladming – die Slalom-Saisonbilanz des Marco Schwarz liest sich eindrucksvoll.

Kein Wunder, dass der Mann im Roten Trikot der Disziplinenwertung auch heute (9.30 und 12.30 Uhr, ORF 1) und am Sonntag (9.30 und 12.30 Uhr, ORF 1) bei den beiden Torläufen in Chamonix als Co-Favorit an den Start gehen wird. Es ist die Technik-Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo (ab 8. Februar).

Der 25-jährige Villacher will noch nicht zu viele Gedanken an die Titelkämpfe verschwenden, Kristall hat er aber schon im Kopf. Der Gewinn der kleinen Kugel im Slalom ist ein großes Ziel, das angesichts eines Guthabens von 131 Punkten auf Sebastian Foss-Solevaag (Nor) absolut realistisch erscheint. Schon am Wochenende könnte eine Vorentscheidung fallen, zumal nach der WM nur noch die Torläufe in Kranjska Gora und Lenzerheide (Weltcup-Finale) auf dem Programm stehen.

"Chamonix könnte mir auch ganz gut liegen, der Kurs ist eher auf der flacheren Seite – ähnlich wie Zagreb", sagte Schwarz, der sein WM-Ticket längst in der Tasche hat. Gleiches gilt für Flachau-Champion Manuel Feller, der nach dem bitteren Ausfall auf der Planai (nach Halbzeitführung) wieder in die Spur finden möchte. Vermeintlicher dritter Slalom-Fixstarter in Cortina ist wohl Michael Matt, der zwei vierte Ränge zu Buche stehen hat. In Schladming scheiterte er nach einem dritten Platz im ersten Lauf im Finale. Das tat weh.

Das Duell um den vierten WM-Platz lautet wohl Fabio Gstrein (Flachau-Fünfter) gegen Adrian Pertl, der sich als Zehnter auf der Planai in Lauerstellung gebracht hat. Der 24-jährige Kärntner ist mit guten Erinnerungen nach Chamonix, eine knapp 9000 Einwohner zählende französische Gemeinde am Fuße des Mont Blanc, gereist. Im Vorjahr fuhr Pertl als Dritter auf das Stockerl.