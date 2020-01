Marco Schwarz erlöste die ÖSV-Technik-Herren

Gestern ging Marco Schwarz, der sich nach langer Verletzungspause (Kreuzbandriss) zurückgekämpft hatte, auf einer der schwierigsten Strecken ein Licht auf.

Der Kärntner stürmte als Dritter des Adelboden-Torlaufs zurück in die Weltspitze. "Wir haben uns endlich belohnt. Es war eine harte Zeit, aber ich habe immer gesagt, dass wir es drauf haben. Ich bin unendlich glücklich", freute sich der 24-Jährige, der sich nur dem Schweizer Daniel Yule und dem Norweger Henrik Kristoffersen geschlagen geben musste. Yule schwimmt zurzeit auf einer Welle, schon am Mittwoch hatte er in Madonna di Campiglio triumphiert.

Dem Tiroler Fabio Gstrein gelang mit Platz sieben sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis. "Das war Vollgas, darauf bin ich stolz. Auf diesem Niveau kannst du sowieso nicht auf Sicherheit fahren", sagte der 22-Jährige nach seinem 13. Weltcuprennen. Zum ersten Mal hatte er Anfang Jänner in Zagreb als 17. gepunktet.

Manuel Feller schied im zweiten Durchgang aus. Im Gesamt-Weltcup baute Kristoffersen seinen Vorsprung aus, der 25-Jährige, der am Samstag im Riesentorlauf-Klassiker Dritter hinter Zan Kranjec (Slo) und Filip Zubcic (Cro) geworden war, liegt nun 78 Punkte vor Alexis Pinturault (Fra).

Ski alpin: Programm

Dienstag, 14. Jänner: 18/20.45 Uhr: Damen-Slalom in Flachau

18/20.45 Uhr: Damen-Slalom in Flachau Freitag, 17. Jänner: 10.30/14 Uhr: Herren-Kombination in Wengen

10.30/14 Uhr: Herren-Kombination in Wengen Samstag, 18. Jänner: 11/14.05 Uhr: Damen-Riesentorlauf in Sestriere, 12.30 Uhr: Herren-Abfahrt in Wengen

11/14.05 Uhr: Damen-Riesentorlauf in Sestriere, 12.30 Uhr: Herren-Abfahrt in Wengen Sonntag, 19. Jänner: 9.15/11.45 Uhr: Damen-Parallel-RTL in Sestriere, 10.15/13.15 Uhr: Herren-Slalom in Wengen

"Mehr Draufgängertyp sein"

Im rot-weiß-roten Team spürt man so etwas wie Aufbruchstimmung. In der Problemdisziplin Riesentorlauf zeigte Roland Leitinger auf. Im zweiten Durchgang markierte der Tiroler Bestzeit und verbesserte sich damit vom 27. auf den sechsten Rang. Das gibt viel Auftrieb für die Zukunft. "Ich weiß, wo ich ansetzen muss. Ich sollte ein bissl mehr der Draufgängertyp sein und die Tore nicht anrutschen. Ich muss jetzt weiterhin auf dem Gas bleiben", sagte der Vize-Weltmeister von 2017.

Standing Ovations von den 13.000 Zuschauern gab es natürlich für Yule, der dem Druck vor Heimpublikum standhielt. "Julien Lizeroux hat zu mir gesagt, dass ich große Eier habe", lächelte der 26-Jährige: "Die Stimmung hier im Ziel ist einmalig. Ich wollte das auskosten und habe voll attackiert", sagte Yule.

Auch ihm hat es die Schweiz zu verdanken, dass sie sowohl in der Herren-Wertung als auch im Nationencup auf Platz eins steht.

Durchwachsene Auftritte beim Damen-Heim-Weltcup

Im Training dominant, in den Rennen dann nicht mehr. Beim Weltcup der Ski-Damen in Zauchensee blieb für die heimischen Asse das große Erfolgserlebnis aus. In der Abfahrt am Samstag war Stephanie Venier beim Sieg der Schweizerin Corinne Suter als beste Österreicherin Neunte, gestern in der Kombination rettete Ramona Siebenhofer in der Kombination als Vierte die rot-weiß-rote Ehre. Der Sieg ging an die Italienerin Federica Brignone, die 0,15 Sekunden vor Wendy Holdener einen weiteren Sieg für die Schweiz verhinderte.

Die bestbesetzte Damen-Kombination seit Jahren hatte es in sich. Italien-Coach Giovanni Feltrin hatte einen schnellen und tückischen Super-G auf die Kälberloch-Strecke gesetzt, der sogar viele der Topläuferinnen überforderte. So schieden gleich 16 der 47 Fahrerinnen aus, darunter die Topfavoritinnen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Svk), Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia (It), Abfahrts-Weltmeisterin Ilka Stuhec (Slo), Kombi-Olympiasiegerin Michelle Gisin (Sz), Viktoria Rebensburg (D) sowie auch Zauchensee-Titelverteidigerin Marie-Michele Gagnon aus Kanada. Bei Brignone ging die „Azzurri“-Rechnung hingegen auf. Sie startete als Speed-Schnellste der neuen Startregel entsprechend auch mit Nummer eins in den Slalom. Die zweitbeste Zeit vor Holdener genügte, um ihren zwölften Weltcupsieg einzufahren.

Siebenhofer ging auf dem Zielhang der Abfahrt als Halbzeit-Vierte, Nina Ortlieb als Sechste und die Mühlviertlerin Elisabeth Reisinger als Achte in den Torlauf. Nur Siebenhofer konnte im Slalom aber ihren Platz halten und wurde hinter Brignone, Holdener und Marta Bassino (It) wie schon bei der WM Vierte. Reisinger (Zehnte) schaffte es erstmals in ihrer Karriere in die Top-Ten. Reisinger war bereits am Samstag mit Rang 13 positiv aufgefallen. „Mit meinen Leistungen hier beim Heim-Weltcup bin ich natürlich super-happy“, sagte die 23-Jährige.

Nächster Halt Flachau

Schon morgen (18/20.45 Uhr) geht es in Flachau mit dem Flutlicht-Slalom weiter. Dabei geht es auch um das höchste Preisgeld im Damen-Weltcup: 70.000 Euro gibt es für die „Snow Space Salzburg Princess“. Skilegende Hermann Maier wird heute beim traditionellen Charity-Bewerb vor dem Weltcup-Rennen als Vorläufer ebenfalls die Skier anschnallen.