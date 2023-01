Marco Odermatt zieht seinen Start in Schladming zurück

Ski-Star Marco Odermatt wird am Mittwochabend (17.45 und 20.45 Uhr/im Live-Ticker auf nachrichten.at) nicht beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming am Start stehen.

Der Gesamtweltcup-Führende habe am Mittwochvormittag das erste Training auf Schnee absolviert, nachdem er sich in Kitzbühel das linke Knie verletzt hatte, sich aber gegen ein Antreten entschieden. Das teilte Swiss-Ski mit. Die kommenden Tage würden zeigen, ob es für die beiden Super-G in Cortina d'Ampezzo am Wochenende reicht oder nicht.

In der Kitzbühel-Abfahrt am vergangenen Freitag hatte sich der Schweizer laut Medienberichten eine Meniskus-Quetschung zugezogen. Odermatt fühle sich zwar bereits besser, wolle aber mit Blick auf die nahe Zukunft kein Risiko eingehen, hieß es aus seinem Umfeld. Der 25-Jährige hat von fünf Riesentorläufen in dieser Saison vier gewonnen, zusätzlich stand er im ersten Alta-Badia-Rennen als Dritter auf dem Podest.

Bildergalerie: Freude und Enttäuschung beim Night Race in Schladming (Foto: GEPA pictures/ Christian Walgram (GEPA pictures)) Bild 1/46 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.