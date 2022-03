Marco Odermatt fixierte den Sieg im Gesamtweltcup

Marco Odermatt holte als erster Schweizer seit Carlo Janka im Jahr 2010 wieder die große Kristallkugel. Neben dem gestrigen Gewinner Henrik Kristoffersen hatte auch der Salzburger Stefan Brennsteiner als Zweiter gut lachen.

"Marco dominiert die Saison nach Belieben, cool, dass ich ihn gebogen habe. Henrik fährt auch wieder sehr stark. Es freut mich, mit zwei so Großen am Podium zu stehen", sagte Brennsteiner. Bei den Olympischen Spielen in Peking/Yanqing hatte der Pinzgauer eine mögliche Medaille im Schlussabschnitt mit einem groben Fehler vergeben. Dieses Mal hatte er im ersten Teil einen Patzer, war weit von der Ideallinie weggerutscht. Mit Bestzeit ab dem Mittelsektor fuhr Brennsteiner aber noch auf die fünfte Zwischenposition, von der er schließlich erfolgreich angriff.

Odermatt kann nun – fast exakt sechs Jahre nach seinem Weltcup-Debüt – entspannt zum Finale diese Woche nach Frankreich reisen. Der 24-Jährige hat 329 Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung auf Aleksander Aamodt Kilde. Der Norweger, der in Slowenien nicht am Start war und wie Odermatt keine Slaloms bestreitet, kann höchstens noch 300 Punkte gewinnen. Die Riesentorlauf-Kugel hatte Odermatt schon am Samstag gewonnen, am Vortag war er hinter dem Norweger Kristoffersen Zweiter. Feiern will Odermatt noch nicht. "Jetzt heißt es noch drei Rennen den Hintern zusammenkneifen."

Katharina Liensberger in Schweden auf Erfolgskurs Bild: APA/AFP/Lundahl

Ersten Saisonsieg geschafft

Vor einem Jahr holte sie dort ihren ersten Weltcup-Sieg, gewann vor fünf Jahren bei der Junioren-WM Silber und auch diesmal war Aare wieder ein guter Boden für Katharina Liensberger. Am Samstag gelang der Olympia-Zweiten im Slalom ihr erster Saisonsieg. "Es ist einfach ein gutes Platzerl", sagte die Vorarlbergerin.

Mikaela Shiffrins Vorsprung im Gesamt-Weltcup auf Titelverteidigerin Petra Vlhova ist dagegen auf 56 Punkte geschrumpft.