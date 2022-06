Marcel Hirschers Abrechnung mit dem System

Im "The Red Bulletin" spricht der 33-Jährige über seine Lust an der Überforderung – auch über Bierbänke, Sonntagsfahrer und seine Rolle als Daddy Cool. Hirscher lässt auch mit kritischen Aussagen über den Skizirkus aufhorchen: "Ich bin überzeugt, dass ich noch erleben werde, dass man mit Athleten nicht mehr so umgehen kann wie zu meiner Zeit. Das Wort ,selbst’ wird in den Vordergrund rücken."

Hirscher weiter: "Als Skifahrer bist du verkauft. Das macht etwas mit dir. Ich war auf gewisse Art Leibeigener von anderen. Ich habe mich absolut an die Schmerzgrenze des Systems herangetastet. Und dennoch: Heute ist völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe! Das Team, mit dem ich unterwegs war, wurde mir vorgesetzt", beschrieb der Doppel-Olympiasieger sein Dasein als Aktiver. Der Motorsport war sozusagen ein "Ventil". "Schon als Jugendliche haben wir jene bewundert, die eine Erzberg-Startnummer auf ihren Maschinen picken hatten."