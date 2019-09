Servus vom Skizirkus: Marcel Hirschers Slalom der Gefühle als Liveevent

Superstar Marcel Hirscher hat am Mittwoch in Salzburg seinen Rücktritt vom alpinen Ski-Rennsport bekanntgegeben. Der 30-jährige Salzburger ist zweifacher Olympiasieger und siebenfacher Weltmeister, außerdem hat er zuletzt achtmal in Folge den Gesamtweltcup der Herren geholt.

