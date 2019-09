Marcel Hirscher erklärte sein Karriereende: Rücktrittrede und Reaktionen

Die Rücktrittsrede von Ski-Superstar Marcel Hirscher vor österreichischen und ausländischen Journalisten im Salzburger Gusswerk von Mittwochabend in wesentlichen Auszügen:

"Liebe Zuschauer daheim, danke fürs Einschalten. Und ich mache es wirklich kurz und schmerzlos. Ich meine, es ist keine große Überraschung mehr: Ja, es ist heute der Tag, an dem ich meine aktive Karriere beenden werde. Jetzt ist es draußen, und jetzt wird es, glaube ich, leichter und besser für mich. Und jetzt, glaube ich, habe ich schon ganz gut den ersten Schritt gemacht.

Die Entscheidung ist jetzt zwei Wochen alt, vielleicht ein bisschen mehr. Mir ist einfach die Zeit zu knapp geworden mit dem ersten Termin (für 6. August geplant gewesener Medientermin, Anm.). Und da habe ich gemerkt, es wird so jetzt nichts mehr. Das werde ich nicht so schnell auf die Reihe bringen.

Vor allem war mir auch wichtig, dass wir in so einem Rahmen noch einmal zusammenkommen. Weil ich glaube, dass das eine super Gelegenheit ist, noch einmal Danke zu sagen über so eine gewaltige Zusammenarbeit, die wir über so viele Jahre gehabt haben. Jetzt freue ich mich, dass es so ist, wie es heute dasteht.

Die letzten zwei Wochen waren sehr turbulent. Ich habe schon gemerkt, dass es sehr viele Gründe dafür gibt und schlussendlich die Summe aus vielen Gründen ist, die mich zu dieser Entscheidung gebracht hat. Man kann sich das vorstellen: es ist kein Berufswechsel, es ist kein Jobwechsel - es ist ein Leben, dass man von heute auf morgen beendet. Ich bin gespannt, was die Zukunft für mich bringen wird, wie es mir dabei gehen wird. Es wird sicherlich sehr spannend. Es waren sehr viele Gründe, die mich dazu gebracht haben, wo ich heute bin. Und ich glaube, es ist gut so. Und es fühlt sich auch jetzt noch richtig an. Und es war nicht das erste Mal, dass ich so überlegt habe.

Ich möchte mich bedanken bei den Journalisten, dass was mir so heilig war, meine Privatsphäre, so gewahrt worden ist. Und bei der Gelegenheit, bitte in Zukunft das auch so beizuhalten. Das würde mich sehr freuen."

Reaktionen

Leo Windtner, Vizepräsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO), zieht den Hut vor der Laufbahn von Marcel Hirscher, bedankt sich für dessen Vorbildwirkung und verweist auf den „immens hohen Stellenwert“ des Sports in unserer Gesellschaft, der sich auch in der „politischen Diskussion widerspiegeln“ sollte. „Im Namen des organisierten österreichischen Sports gratuliere ich Marcel Hirscher zu seiner einzigartigen Karriere, wünsche ihm und seiner Familie auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute und freue mich, dass er dem Sport in anderer Funktion erhalten bleiben dürfte! Die Konsequenz, mit der er seine Ziele verfolgt, aber auch sein stets menschliches Auftreten besitzen Vorbildwirkung – über den Spitzensport hinaus. Hirschers grandiose Leistungen waren für Tausende Kinder und Jugendliche der Anlass, mit einer Sportart zu beginnen. Dadurch hat er dem österreichischen Sport geholfen, seine facettenreiche Kraft – von der Gesundheits- bis zur Integrations-Komponente – besser zu entfalten.

Die Tatsache, dass er sein Karriere-Ende heute live zur besten TV-Sendezeit verkünden konnte und deshalb sogar eine geplante Wahlkonfrontation der Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl verschoben wurde, zeigt, über welchen Stellenwert der Sportstar Hirscher hierzulande verfügt. Dass der Sport generell einen immens hohen Stellenwert im Leben der Österreicherinnen und Österreicher inne hat, beweist die Tatsache, dass 2,1 Millionen Menschen in Sportvereinen registriert und rund 580.000 ehrenamtlich tätig sind. Es wäre deshalb angebracht, wenn sich dieser Stellenwert auch in der politischen Diskussion widerspiegeln würde!“

Bundespräsident Van der Bellen: Ein Jahrhundert-Skifahrer und Teufelskerl tritt ab. Danke für alles, Marcel Hirscher!

"Lieber Marcel Hirscher, wenn ein Jahrhundert-Skifahrer wie Sie seinen Rücktritt erklärt, dann ist das zuerst ein kleiner Schock. Uns allen werden die spannungsgeladenen Momente fehlen, die Momente, in denen Sie sich aus dem Starthaus katapultieren und mit einem Höllentempo dem Sieg entgegenfahren. Und auch ihre erfrischend offenen Interviews werden uns fehlen. Mehr als Sie erreicht haben, kann man als Schifahrer kaum erreichen. Acht Weltcup-Gesamtsiege hintereinander sind einzigartig und werden wohl sehr lange unerreicht bleiben. Wenn Sie jetzt, am Höhepunkt Ihrer Karriere, aufhören, kann ich das verstehen. Ein Jahrhundert-Skifahrer werden Sie immer bleiben, ein Teufelskerl zwischen rot und blau. Vielen Dank für die Spannung und die Freude, die Sie uns allen, die Sie Österreich geschenkt haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute für die Zukunft! Ihr Alexander Van der Bellen"

Salzburger Landespolitik voll des Lobes für "Dynamit auf Piste"

Auch die Salzburger Landespolitik hat am Mittwoch wort- und metaphernreich "den besten Skifahrer aller Zeiten" gewürdigt. "Er war auf der einen Seite Dynamit auf der Piste, auf der anderen Seite locker und lässig, aber immer am Boden der Tatsachen", teilte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in einer ersten Reaktion auf den Rücktritt des Skistars per Aussendung mit. "Er war und bleibt mit seinen Erfolgen und seiner Art ein Vorbild", so Haslauer weiter. Er wünsche Hirscher alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Er sei sich sicher, dass er auch da die eine oder andere Überraschung liefere.

Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) zeigte sich angesichts des Karriereendes des Annabergers "ein bisschen traurig". "Sportlich wie menschlich ist Marcel ein großes Vorbild. Das ist abgesehen von den vielen Medaillen und Siegen wohl eine seiner größten Leistungen, dass er der ist, der er ist." Wie Hirscher mit seinen Erfolgen umgegangen sei und wie er darauf hingearbeitet habe, das fasziniere und motiviere junge Sportlerinnen und Sportler.

