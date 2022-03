Manuel Feller ist kein Ja-und-Amen-Sager, sondern ein Weltklasse-Skirennläufer, der polarisiert. Wenn der 29-jährige Tiroler einmal verbal in Fahrt kommt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. So auch Anfang 2021, als er die Strecke in Flachau – weil ziemlich simpel gestrickt – mit einem Augenzwinkern als "Märchenwiese" bezeichnete. Danach hatte Feller nicht nur die Lacher auf seiner Seite, sondern auch die "Hater" und Kritiker im Genick.