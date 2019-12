Manuel Feller meldet sich aus dem Spital: „Wieder ganz unten angelangt“

Manuel Feller wird für längere Zeit ausfallen (Lesen Sie auch: Feller muss Heimreise antreten). Das österreichische Ski-Ass verspürte im Riesentorlauf in Vail (US) einen stechenden Schmerz im Rücken. Wie sich herausstellte, hat der 27-Jährige einen Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule.

Es ist bereits sein zweiter, den ersten hatte er im Dezember 2014 erlitten. Zur Abklärung begab sich Feller nun in die Steadman Clinic in Vail, von wo er via Instagram eine Grußbotschaft an seine Fans schickte.

„Bandscheibenvorfall 2.0. Ja so schnell geht‘s und man ist wieder ganz unten angelangt... aber ich komm wieder keine Frage“, versuchte er es, mit Galgenhumor zu nehmen.