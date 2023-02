Manchmal stößt auch Shiffrin an ihre Grenzen

Hut ab vor der kanadischen Ski-Equipe, die ihre Erwartungen bei der WM in Frankreich mit zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen bei Weitem übertroffen hat. Laurence St-Germain trat im Damen-Slalom in die Fußstapfen von James Crawford, der zuvor den Super-G für sich entschieden hatte. Was beide Protagonisten eint, ist der Umstand, dass sie noch nie im Weltcup gewonnen haben.