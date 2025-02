"Man wird uns erkennen": So sieht der ÖSV-Rennanzug für die Ski-WM aus

In den neuen Schöffel-Rennanzügen ist der traditionelle Rotanteil noch einmal höher als in der bisherigen Weltcup-Saison. "Ich bin nicht so der Modeexperte. Aber ich glaube, es passt. Man wird uns erkennen", sagte Lokalmatador Stefan Brennsteiner am Montag gut gelaunt. Das Ski-Austria-Logo ist in den Anzug integriert, am Kragen prangt der Schriftzug "Saalbach 2025". Die Farbgebung der neuen Outfit-Elemente erinnerte Katharina Truppe an "Gletscherblau". Stephanie Brunner bezeichnete den Farbton als "Eisblau".

Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Julia Scheib Bild: (APA/EXPA/JOHANN GRODER)

