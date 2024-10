 Hirscher: "Machen wir bitte nicht so ein Theater mehr wie jetzt"

Er kam, sah, fuhr zickzack zwischen roten und blauen Toren, holte acht Weltcup-Punkte und bescherte dem ORF eine Top-Quote: Fast eine Million Menschen – rund doppelt so viele wie am Abend beim Tatort-Krimi – schauten am Sonntag in die Röhre, als Marcel Hirscher nach fünfjähriger Abstinenz beim Saison-Start in Sölden als Skirennläufer rückfällig würde. Nie zuvor war nach einem Skirennen über jemanden, der über Platz 23 nicht hinausgekommen war, so intensiv berichtet worden.