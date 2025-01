Lukas Feurstein gibt in Adelboden Weltcup-Comeback

Der Vorarlberger kündigte in Adelboden an, dass er fit sei, um den Riesentorlauf zu bestreiten. Feurstein hatte sich im Dezember im Training einen Mittelhandknochenbruch zugezogen und danach die Rennen in Alta Badia und Bormio ausgelassen. Der 23-Jährige hat im Super-G in dieser Saison als Dritter in Beaver Creek einen Podestplatz erreicht.

