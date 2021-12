Live: Super-G der Damen in St. Moritz

Abfahrts-Olympiasiegerin Sofia Goggia hat trotz ihrer im vergangenen Jänner erlittenen Verletzung schon eine eindrucksvolle Erfolgsserie vorzuweisen und will nun auch "netto" nachlegen. Gewinnt sie nach ihrem Triple in Kanada nun auch beide Super-G in der Schweiz, wäre sie die Erste mit Siegen in den ersten fünf Speed-Saisonrennen seit Katja Seizinger 1997/98 (6 Siege in Folge).

Die Salzburgerin Mirjam Puchner verbindet mit St. Moritz gute und schlechte Erinnerungen. Zum einen war da ihr Weltcup-Premierensieg, umgekehrt erlitt sie 2017 als WM-Mitfavoritin dort im Training eine Unterschenkelfraktur, die gleich vier Mal operiert werden musste. Seit ihrem Downhill-Erfolg 2016 hat keine Österreicherin im Weltcup mehr in St. Moritz triumphiert. Die bisher letzte Österreicherin, die einen Weltcup-Super-G in St. Moritz gewann, war im Jänner 2006 Michaela Dorfmeister.

Gestartet wird um 10.30 Uhr. Zum Liveticker: