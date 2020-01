Shiffrin gewann nach Abfahrt in Bansko auch Super-G

Nach der Abfahrt am Freitag gewann die 24-jährige US-Amerikanerin auch das Abschlussrennen in Bansko. Auf Rang zwei landete die Italienerin Marta Bassino (+0,29), Dritte wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (0,70).

Nach ihrem 66. Weltcupsieg fehlt Shiffrin nur noch ein Triumph, um mit dem hinter Ingemar Stenmark (86) und Lindsey Vonn (82) auf Platz drei liegenden Marcel Hirscher (67) gleichzuziehen. Gut kehrt nach exakt einem Jahr aufs Podest zurück. Im Vorjahr wurde sie im Super-G von Garmisch-Partenkirchen ebenfalls Dritte.

Für Österreichs Damen enden die Weltcup-Rennen in Bansko ohne Top-Ergebnis. Nach den Enttäuschungen in der Abfahrt reicht es auch im abschließenden Super-G nicht für einen Podestplatz. Beste Österreicherin im vom eigenen Trainer Roland Assinger sehr gefinkelt gesetzten Super-G wurde Stephanie Venier auf Platz 8, unmittelbar vor Nina Ortlieb (9.) und Anna Veith (10.). Weiter geht es für die Damen am kommenden Wochenende mit weiteren Speedrennen, nämlich Abfahrt und Super-G in Russland (Rosa Khutor).