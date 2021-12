Live ab 9.30 Uhr: Riesentorlauf der Herren in Val d'Isere

Der Schweizer Marco Odermatt reist als Gesamtweltcupführender nach Val 'Isere und wird dort auch im Roten Trikot des Disziplinersten an den Start gehen. Es liegt vorrangig an Stefan Brennsteiner und Manuel Feller, den Aufschwung im österreichischen Team in dieser Disziplin weiter mit Substanz zu untermauern. Denn der hinter Odermatt in Sölden zweitplatzierte Roland Leitinger ist nach dem Kreuzbandriss nicht mehr mit dabei. "Es ist der schwierigste Riesentorlauf im gesamten Skizirkus. Wir müssen uns aber vor Odermatt nicht verstecken", sagt Brennsteiner.