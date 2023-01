Live ab 9:30 Uhr: Damen-Slalom in Spindleruv Mlyn

Ausgerechnet am Schauplatz ihres Weltcup-Debüts könnte Mikaela Shiffrin zu Rekordmann Ingemar Stenmark aufschließen. Gewinnt die US-Ski-Heldin in Spindleruv Mlyn am Samstag (9.30 und 12.30 Uhr) beziehungsweise Sonntag (9.15 und 12.15/live ORF 1) beide Slaloms, wäre die schwedische Legende Stenmark mit ihren 86 Weltcup-Erfolgen eingeholt.

