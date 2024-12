Lindsey Vonn: "Lasst sie reden, es ist mir wurscht"

Lindsey Vonns Generalprobe in Beaver Creek ist geglückt.

Kommt ein US-Superstar dem alpinen Skizirkus (vorübergehend) abhanden, taucht schon der nächste auf. Die 99-fache Weltcup-Triumphatorin Mikaela Shiffrin, die nach einem Bauchmuskelriss laut über das Saisonende nachdenkt, gibt quasi symbolisch Lindsey Vonn die Klinke in die Hand. Die 40-Jährige kann es kaum noch erwarten, am Samstag (10.30 Uhr, ORF 1) beim Super-G in St. Moritz nach 2162 Tagen Pause auf die große Bühne zurückzukehren.