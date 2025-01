Lindsey Vonn kontert Kritikern: "Sie verstecken sich einfach"

Trotz ihrer bislang gelungenen Rückkehr in den Skizirkus hat Vonn, die mit einer Teilprothese im Knie fährt, von den zuvor lautstarken Kritikern wie Franz Klammer oder Bernhard Russi noch keine persönliche Entschuldigung erhalten.

"Sie verstecken sich einfach", sagte die US-Amerikanerin.

"Es motiviert mich immer, wenn mir jemand sagt, dass ich etwas nicht tun kann. So war das schon meine ganze Karriere lang", sagte Vonn weiters. "Aber es war unglaublich enttäuschend für mich. Dass Leute, die in dem Sport so erfolgreich waren, grundlos derart negativ über mich reden."

Die Konkurrenz ruderte zurück

Aber auch in Aktivenkreisen traute man ihr nur wenig zu. Peinlich mutet heute etwa auch die Aussage von Stephanie Venier an. "Wenn sie zurückkommt und einmal schneller ist als ich, dann lasse ich es gleich sein", sagte die Tirolerin vor Vonns Rückkehr. Ende Dezember fuhr Vonn dann beim Super-G in St. Moritz auf Rang 14, Venier nur auf 19. "Ich entschuldige mich hoch und heilig. Es tut mir echt leid. Lindsey ist vergleichbar mit Cristiano Ronaldo im Fussball oder Serena Williams im Tennis. Sie ist der Wahnsinn."

Auch Klammer ruderte bereits zurück. "Ich habe ihr Comeback sehr kritisch gesehen, aber meine Meinung ist ja vollkommen unwichtig", sagte Klammer. Er hatte zu den lautesten Skeptikern gehört.

"Eins steht fest", sagte Klammer nun, nachdem die 40-jährige Vonn bei den Rennen in St. Anton bereits am Podest angeklopft hat. "Sie macht das sehr souverän, hat sich wirklich sehr seriös vorbereitet und hat meines Erachtens noch viel Platz nach oben." Der Abfahrtsrekordsieger (25 Weltcup-Siege) sieht die 43-fache Abfahrtssiegerin also noch gar nicht am Limit fahrend. "In St. Anton ist sie über die Wellen drübergefahren als ob sie nie aufgehört hätte - wunderbar. Hut ab vor der Leistung."

