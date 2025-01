Liensberger führt im Flachau-Slalom klar vor Holdener

Die seit März 2022 sieglose Ex-Weltmeisterin geht mit 0,75 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener in die Entscheidung (20.45 Uhr). Dritte ist die Schwedin Sara Hector (+0,94 Sek.). Die zuletzt zweimal in Serie siegreiche Kroatin Zrinka Ljutic muss nach einem schweren Fehler im oberen Streckenteil im zweiten Durchgang zuschauen.

Zweitbeste Österreicherin nach 45 Läuferinnen war Katharina Huber an der 13. Stelle (+2,23). Katharina Truppe schied aus. Liensberger gelang in Abwesenheit der verletzten Topstars Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova ein Traumlauf. "Ich habe mir vorgenommen, vom Start weg zu attackieren. Ich habe gleich gemerkt, es fühlt sich gut an und ich habe die Ski einfach gehen lassen. Es war ein wirklich gelungener Lauf, eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang", sagte die 27-Jährige zum ORF.

Gewinnt Liensberger das hoch dotierte Heimrennen, wäre es ihr vierter Erfolg im Weltcup sowie der erste ÖSV-Sieg in Flachau seit jenem von Marlies Raich vor 14 Jahren. 2021 war Liensberger in Flachau schon einmal Zweite, 2019 Dritte.

