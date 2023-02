Letzte Gold-Chance: WM-Slalom im Liveticker

Um 10 Uhr beginnt der erste Durchgang des WM-Slaloms, der ÖSV schickt das Quartett Manuel Feller, Marco Schwarz, Fabio Gstrein und Adrian Pertl ins Rennen.

Der Favoritenkreis ist groß, in diesem Weltcup-Winter gab es drei Doppelsieger in den Rennen durch den Stangenwald: Daniel Yule (Sui), Henrik Kristoffersen (Nor) und Lucas Braathen (Nor), der gut zwei Wochen nach seiner Blinddarmoperation ein Comeback feiert.

"Ich erwarte den schwierigsten Slalom, den wir in dieser Saison fahren werden. Absolut WM-würdig", sagt Österreichs Medaillenhoffnung Manuel Feller, der Zweite von Val d’Isère und Garmisch: "Es wird ein brutales Gemetzel werden, aber wir haben einen guten Plan. Es liegt an mir." Vielleicht gibt es ja einen krönenden WM-Abschluss wie 2019 in Aare. Auch damals hatte die österreichische Equipe bis zum letzten Wettkampftag auf Gold warten müssen. Geduld zahlt sich mitunter aus, es gab einen fulminanten Dreifachsieg. Marcel Hirscher triumphierte vor Michael Matt und Marco Schwarz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Marcel Hirscher

Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.