"NeoCitran ist mein ständiger Begleiter", sagt Cornelia Hütter, die als aussichtsreichste Österreicherin in den morgigen WM-Super-G in Méribel (11.30 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) startet. Zumindest auf dem Papier ist das so, hat doch die 30-jährige Steirerin in der aktuellen Weltcup-Saison bereits zwei zweite Plätze in dieser Disziplin erreicht.