Lanzinger: „Es ging ums Überleben“

Am 2. März 2008 zog sich Lanzinger beim Super-G-Weltcuprennen in Kvitfjell einen mehrfachen, offenen Unterschenkelbruch mit schweren Gefäßverletzungen zu. Der Abtransport (zunächst nach Lillehammer, anschließend ins Ullevål-Universitätsklinikum in Oslo) dauerte sechs Stunden. Bei der anschließenden Operation kam es zu Komplikationen, erst nach der dritten Gefäßrevision wurde die Durchblutung wiederhergestellt, war aber nicht stabilisierbar. Wegen schwerwiegender Gefäßverletzungen und der daraus resultierenden Sauerstoffunterversorgung und des zeitweise nicht intakten Blutkreislaufes im linken Unterschenkel musste dieser am 4. März 2008 unterhalb des Knies amputiert werden. „Weniger bekannt ist, es ging ums Überleben“, sagte der Salzburger über die damals dramatischen Stunden für ihn.

Kurz nach seinem Unfall begann der 41-Jährige im Marketing seines Ski-Ausrüsters Salomon. Seit heuer ist der Abtenauer als Nachfolger von Günther Mader Rennsportleiter bei der Firma. Dazu war er auch in seiner zweiten Sportler-Karriere als Para-Skiläufer höchst erfolgreich. Er holte unter anderem bei den Spielen in Sotschi 2014 zwei Silbermedaillen.

