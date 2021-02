"Kurzarbeit" für die Abfahrer wegen der Abstandsregel

Österreichs Abfahrtsteam für das WM-Rennen in Cortina d’Ampezzo am 14. Februar nimmt Gestalt an. Sollte im heutigen von Samstag vorverlegten Weltcup-Rennen (11.30 Uhr, ORF 1) in Garmisch-Partenkirchen nichts Außergewöhnliches oder Dramatisches passieren, stellt sich das Quartett mit Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr, Otmar Striedinger und Max Franz quasi von selbst auf. Letzterer knallte im gestrigen einzigen Training auf der Kandahar die Bestzeit auf die Piste.

Eigentlich wäre heute Super-G-Tag gewesen, doch die prekäre Wettersituation (hohe Temperaturen, salzige und weiche Piste) erzwangen einen Tausch im Programm. Der Super-G ist jetzt für Samstag (11.30 Uhr, ORF 1) geplant und soll der letzte Weltcup-Event vor der WM (ab Montag) sein.

Eine ganz normale Abfahrt wird es heute nicht werden. Weil es im ursprünglichen Startbereich dermaßen eng war, dass die Corona-Bestimmungen nicht eingehalten werden konnten, wurde das "Gate" um rund 20 Fahrsekunden weiter nach unten verlegt. Für ein "Kraftpaket" wie Vincent Kriechmayr (20. im Training) ist das eher kein Vorteil. "Die Verkürzung macht das Rennen zu einem anderen. Das Konditionelle wird nicht mehr das Problem sein", sagte der 29-jährige Gramastettner.

Viel Druck haben andere, also die ÖSV-Herren aus der zweiten Reihe, die sich für eine interne WM-Ausscheidung im Cortina-Training aufdrängen wollen. Empfehlungsschreiben bei der Generalprobe können viel wert sein. Zum Beispiel für Hannes Reichelt, der sich an seine glorreiche Garmisch-Vergangenheit klammert. "Ich habe hier viele Stockerlplätze und WM-Silber im Super-G geholt", erinnert sich der 40-Jährige: "Aber das hilft jetzt nichts, ich brauche eine richtig gute Leistung." Gestern wurde der Salzburger mit 2,24 Sekunden Rückstand 21.

Neben Reichelt dürfen sich auch noch der Nußdorfer Daniel Hemetsberger (Zehnter in Kitzbühel) und Daniel Danklmaier mit einem WM-Ticket beschäftigen.

Der Wahl-Scharnsteiner Thomas Dreßen wird bei seinem Comeback nach einem schwächeren Training (Rang 41) heute nur als Vorläufer am Start stehen.