Riesentorlauf live: Shiffrin fährt eine halbe Sekunde Vorsprung heraus

Mikaela Shiffrin hat am Dienstag den Weltcup-Riesentorlauf in Kronplatz gewonnen und ist mit 83 Weltcuperfolgen nun alleinige Beste. Bisher teilte sie sich diese Lorbeeren mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn. Im zweiten Rennen am Mittwoch kann Shiffrin nachlegen und noch näher an Ingemar Stenmark (86) heranrücken. Zweite wurde die Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,45 Sek.), Dritte die Italienerin Federica Brignone (+1,43). Beste Österreicherin war Julia Scheib als 12. (+2,85).

Das Rennen im Liveticker (10.30 und 13.30 Uhr)

