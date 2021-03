Kriechmayrs "kugelrundes" Saison-Finale

Vincent Kriechmayr hätte zwar gerne eine sportlich faire Entscheidung gehabt, daran war aber gestern beim Ski-Saisonfinale in Lenzerheide wegen starken Nebels nicht zu denken. Nach der Abfahrt wurde auch der Super-G abgesagt. Also schlüpfte der 29-jährige Gramastettner in den Rennanzug, um sich die verdienten Lorbeeren abzuholen.