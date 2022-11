Kriechmayrs fliegender Wechsel in den Winter

Endlich Winter! Während am Sonntag mit dem Parallel-Riesentorlauf in Zürs nach den beiden Abfahrten in Zermatt schon das dritte Rennen des alpinen Ski-Weltcups der Herren aufgrund der warmen Temperaturen und des nicht vorhandenen Schnees abgesagt werden musste, herrscht in vielen Skigebieten Nordamerikas schon tiefster Winter. Zur Freude von Vincent Kriechmayr, der heute die Reise nach Colorado antritt, wo ihn Minustemperaturen im zweistelligen Bereich und ausgezeichnete Pistenverhältnisse empfangen werden.

"So heiß auf das Skifahren war ich zu Saisonbeginn schon lange nicht mehr. Ich freue mich, wenn es endlich losgeht", sagte der 31-jährige Mühlviertler, der sich mit seinen Teamkollegen in Copper Mountain auf die nächsten Weltcup-Rennen vorbereiten wird. In Lake Louise sind Ende November zwei Super-G und eine Abfahrt angesetzt. "Ich habe zuletzt noch Kondition getankt und fühle mich gut in Schuss", sagte der frischgebackene Sportler des Jahres Oberösterreichs.

Kriechmayr hat nach den Spielen in Peking, bei denen er ohne Medaille blieb, beim Weltcupfinale in Courchevel mit zwei Siegen den vorigen Winter perfekt abgeschlossen. Beim Saisonauftakt in Sölden hatte er im Riesentorlauf mit Platz 27 erste Punkte geholt. Ein Speed-Spezialist, der um den Gesamtweltcupsieg mitfahren will, braucht neben Abfahrt und Super G eine dritte Disziplin. (chz)