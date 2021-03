Kriechmayr: Nach Gold auch Kristall?

Nur neun Starter kamen gestern in Saalbach im Renntempo ins Ziel, dann musste die Weltcup-Abfahrt aufgrund des anhaltend schlechten Wetters abgesagt werden. Für die heutige Abfahrt (11 Uhr) und den Super-G am Sonntag (10.20 Uhr) schauen die Prognosen gut aus. Während das Rennen um den Disziplinen-Weltcup bei der Abfahrt noch offen scheint, könnte sich Vincent Kriechmayr morgen im Super-G die kleine Kristallkugel holen, was die Krönung seiner Topsaison bedeuten würde.

"Es wird Zeit, dass wir uns wieder einmal eine Kugel holen", sagte Oberösterreichs Doppel-Weltmeister vor dem Start der "Corona-Saison" 2020/2021. Das "Wir" stand damals für die Speed-Spezialisten des ÖSV, die seit dem Sieg im Abfahrtsweltcup durch Klaus Kröll 2012 keinen Disziplinen-Weltcup mehr gewinnen konnten. Kriechmayr hat jetzt im Super-G-Weltcup eine Führung von 101 Punkten auf seinen Teamkollegen Matthias Mayer nach Saalbach mitgebracht. Landet er morgen vor dem Kärntner, steht er vor dem letzten Super-G der Saison beim Weltcup-Finale als Gesamtsieger fest. Bei der gestrigen Abfahrt untermauerte der 30-Jährige als Zweiter hinter Dominik Paris seine aktuelle Topform. Der Abbruch war für alle okay. Selbst Paris hatte als Führender kein Problem damit: "Es war die richtige Entscheidung, es war nicht mehr fair."