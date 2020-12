Kriechmayr muss ein Suchrätsel lösen

Bei der ersten Saisonabfahrt in Val d’Isere und im Super-G von Gröden am Freitag waren offensichtliche Fahrfehler die Gründe dafür, dass Vincent Kriechmayr Top-Platzierungen verpasste. Am Samstag war der 29-jährige Mühlviertler auf der Abfahrt in Gröden zumindest optisch fehlerfrei unterwegs, trotzdem reichte es am Ende nur für den 13. Platz. Die Fehlersuche gleicht einem Suchrätsel.

"Bei den Kurven bin ich dabei", sagt Kriechmayr, was im Umkehrschluss bedeutet, dass er auf technisch eher wenig anspruchsvollen "Geradeaus-Passagen" Zeit liegen lässt. Nach dem im Sommer erfolgten Materialwechsel von Fischer auf Head wird diese Causa eher nicht thematisiert. Kriechmayr ist ohnehin ein Typ, der bei der Fehlersuche bei sich selbst beginnt. "Es passieren zurzeit ein bisschen zu viele Schnitzer", meinte er nach Platz 15 im Super-G. Die Frage, warum es am Tag danach in der Abfahrt auch nicht klappte, blieb offen.

Den gestrigen Riesentorlauf in Alta Badia ließ Kriechmayr übrigens aus. Bis zur nächsten Abfahrt am 28. Dezember in Bormio wird er sich wohl intensiv auf die Suche nach den verlorenen Sekundenbruchteilen machen.

Kilde in Führung

Neben Kriechmayr sind in Gröden auch die anderen ÖSV-Herren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Während Super-G-Sieger Aleksander Aamodt Kilde auch in der Abfahrt am Samstag zuschlug und damit die norwegische Dominanz im Grödner Tal unterstrich, war der Kärntner Max Franz auf Platz neun unmittelbar vor Matthias Mayer der beste Österreicher. Daniel Hemetsberger vom SV Unterach holte auf Platz 26 immerhin Weltcup-Punkte. Ein Achtungserfolg.

"Schade. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist nicht aufgegangen. Ich wollte Druck geben, bevor der Ski überhaupt auf dem Boden war", sagte Franz, der 2018 in Gröden hinter Kilde Platz zwei belegte. Der Norweger hat mit seinem erfolgreichen Wochenende in Gröden wichtige Punkte im Kampf um den Gesamt-Weltcup gesammelt. "Mein Skifahren ist besser, auch der Speed ist da. Alles passt einfach", freute sich der 28-Jährige. Im gestrigen Riesentorlauf von Alta Badia unterstrich er mit Platz sechs seine aktuelle Topform.

Das Grödner Tal war jedenfalls auch 2020 ein "Tal der Norweger". Sie haben hier in den 17 Rennen seit Dezember 2012 insgesamt elf Siege gefeiert. 2015 hatte Landsmann Aksel Lund Svindal ebenfalls beide Rennen hier gewonnen.

31. Sieg für Pinturault

Alexis Pinturault hat gestern erstmals den Riesentorlauf von Alta Badia gewonnen. Der Franzose setzte sich am Sonntag knapp vor dem norwegischen Sensations-Zweiten Atle Lie McGrath durch. Dritter wurde der Schweizer Justin Murisier. Für Pinturault war es der 31. Weltcupsieg, der 15. im Riesentorlauf. Stefan Brennsteiner brachte als Achter das erste Top-Ten-Ergebnis der Österreicher in dieser Riesentorlaufsaison ins Ziel.

„Ich bin mit dem heutigen Tag zufrieden, auch wenn mit letzter Konsequenz sicher noch mehr ginge“, sagte Brennsteiner, der zuletzt unter den Fittichen von Ferdinand Hirscher, dem Vater von Österreichs Seriensieger Marcel Hirscher, trainiert hat.

Heute erfolgt in Alta Badia der verspätete Start in die Slalom-Saison (10/13 Uhr), am Dienstag steht mit dem Flutlicht-Klassiker in Madonna di Campiglio ein weiterer Slalom auf dem Programm.

