Kriechmayr kämpft wie ein Löwe um die Heim-WM

Eines der schönsten Fotos, die am Samstagabend in den sozialen Netzwerken auftauchten, war zweifelsohne jenes, das Ski Austria aus der Privatklinik Hochrum postete: Es zeigt Österreichs Ski-Star Vincent Kriechmayr mit einem Lächeln neben dem behandelnden Arzt Christian Hoser, dessen Diagnose nicht annähernd so schlimm ausfiel wie ursprünglich befürchtet.