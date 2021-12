Kriechmayr kämpft noch mit der Saslong

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde entschied gestern das zweite und letzte Training für die morgige alpine Weltcup-Abfahrt (11.45 Uhr, ORF 1) für sich. Der 29-Jährige gehört auch im heutigen Super-G (11.45 Uhr, ORF 1) zum Favoritenkreis. "Das ist eine Strecke, die uns Norwegern, unserem Skifahren gut liegt. Wir können einfach saubere Schwünge machen", sagte Kilde. Doppel-Weltmeister Vincent Kriechmayr – gestern mit einem Rückstand von 2,97 Sekunden nur 33. – kämpft noch mit der Strecke. "Ich weiß nicht so recht, warum ich im oberen Teil so viel Zeit verloren habe. Da muss ich noch analysieren, warum. Aber für das gibt es ja Videostudium", sagte der 30-jährige Gramastettner.

"Keine gmahde Wies’n"

Kriechmayrs Angriffslust ist ungebrochen. "Kilde wird es nicht leicht haben, das ist keine gmahde Wies’n für ihn", betonte Österreichs Sportler des Jahres. Der Nußdorfer Daniel Hemetsberger, der im zweiten Training Siebenter war, bestreitet nur die Abfahrt. Gleiches gilt für Otmar Striedinger, der gestern als Zweiter aufgezeigt hat.

Die Damen-Rennen in Val d’Isere (morgen Abfahrt, Sonntag Super-G) gehen ohne Nicole Schmidhofer über die Bühne. Die Steirerin, die sich am 18. Dezember 2020 ebendort eine komplexe Knieverletzung zuzog, will Trainingskilometer sammeln und am 15. Jänner in Zauchensee zurückkehren.