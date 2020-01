Kriechmayr: "Jetzt bin ich der letzte, den es noch nicht erwischt hat"

"Pulverschnee und Sonnenschein ..." – das Hansi-Hinterseer-Liedchen aus den Lautsprecherboxen im Zielraum der Streif passte zwar gestern zum strahlenden Winterwetter, die Stimmung im Weltcupzirkus war aber vor seiner Gala-Vorstellung in Kitzbühel nicht ganz ungetrübt. Die Verletzung von Dominik Paris – der Südtiroler hat sich am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus – war das Thema Nummer eins. Der 30-Jährige galt als unverwundbarer Modell-Athlet, dass es ihn nun auch erwischt hat, machte viele betroffen.

Sehr nachdenklich wirkte auch Vincent Kriechmayr. Und das nicht zu unrecht, denn auch der 28-jährige Mühlviertler ist jemand, der auf seinem Karriereweg noch nicht die Hilfe eines Unfallchirurgen in Anspruch nehmen musste. "Das mit dem Domme ist wirklich bitter, jetzt bin ich der letzte, den es noch nicht erwischt hat", sagte Kriechmayr – und klopfte zwar nicht dreimal auf Holz, sondern auf seinen Kopf. In diesem waren noch die Eindrücke der ersten Trainingsfahrt präsent. Der Mann aus Gramastetten markierte mit rund einer Sekunde Rückstand auf Kjetil Jansrud die neuntschnellste Zeit. "Die Streif ist viel ruhiger als im Vorjahr, manchmal fühlt sich der Schnee an wie im Frühjahr", sagte Kriechmayr, für den Paris in Kitzbühel der absolute Top-Favorit gewesen wäre. Paris wäre hier ein echter Gradmesser gewesen. Krichmayr: "Jetzt muss ich schauen, an wen ich mich hier anhalte."

Feuz schickte ein SMS

Nach dem unfreiwilligen Saisonende von Paris rückt nun der Schweizer Beat Feuz in die Rolle des Top-Favoriten nach. Im Training ließ es der Wahl-Tiroler aber noch – typisch für ihn – etwas langsamer angehen. "Du kannst in Kitzbühel nicht im ersten Training schon auf hundert sein", sagte der 32-Jährige, der Paris ein SMS schickte, nachdem er von der Verletzung erfahren hat. "Ich hab‘ ihm alles Gute gewünscht. Dominik ist einer der Heros, es ist doppelt bitter, dass er in Kitzbühel nicht dabeisein kann." Auch Matthias Mayer, als Sechster der beste ÖSV-Mann, hatte gestern in Kitzbühel Paris im Kopf. "Das ist extrem schade für ihn. Abgesehen vom Skifahren ist er ein lässiger Kollege."

1. Training: 1. Jansrud (Nor) 1:56,68 Min.; 2. Goldberg (USA) +0,04 Sek.; 3. Clarey (Fra) 0,20 ; 4. Janka (Sui) 0,33; 5. Sander (D) 0,46; 6. Mayer (Ö) 0,64; 7. Marsaglia (Ita) 0,81; 8. Cochran-Siegle (USA) 0,85; 9. Kriechmayr (Ö) 0,93; 10. Baumann (D) 0,93; 23. Danklmaier 1,89; 28. Striedinger 2,00; 32. Kröll (alle Ö) 2,37; 33. Feuz (Sui) 2,38; 36. Walder 2,60; 38. Babinsky 2,67; 40. Franz (alle Ö) 2,83. Heute: Training (11.30, ORF 1)

