Vincent Kriechmayr ist in Cortina neben der (Gold-)Spur

Er ist wieder da. Vincent Kriechmayr kehrt in jenes mondäne Winter- und Bergsportzentrum, das Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1956 war, zurück. Cortina d’Ampezzo nimmt den Herren-Ski-Zirkus mit offenen Armen auf. Die rund 9000 Einwohner zählende italienische Gemeinde in der Provinz Belluno ist mit einer stabilen Schneelage ausgestattet und richtet am Samstag (11.10 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) und am Sonntag (10.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) jene beiden Super-Gs aus,