Kriechmayr ist ein heißer Gold-Tipp für Cortina

Go for Gold: Vincent Kriechmayr ist der "Mister Super-G" im alpinen Ski-Zirkus und nach seinen jüngsten Errungenschaften, den Siegen in Kitzbühel und Garmisch-Partenkirchen, der vielleicht heißeste Titelanwärter im ersten Herren-WM-Bewerb – in besagter Disziplin – morgen (13 Uhr, ORF 1) in Cortina d’Ampezzo. "Es war ein cooles Rennen für mich, aber bei der WM gibt es viele Favoriten. So groß war der Vorsprung auch wieder nicht", sagte der 29-jährige Gramastettner nach seiner Triumph-Fahrt am Samstag.

Acht Weltcuperfolge hat der Speed-Spezialist schon zu Buche stehen, nach dem zweiwöchigen Ringen um Edelmetall in Norditalien macht der Oberösterreicher Jagd auf seine erste (kleine) Kristallkugel. Zwei Rennen vor Ladenschluss beträgt Kriechmayrs Vorsprung im Super-G-Weltcup 101 Punkte. Erster Verfolger ist Freund und Head-Stallkollege Matthias Mayer, der "Vinc" den Erfolg hundertprozentig gönnt. Keine Spur von Neid.

"Er ist in einer großartigen Form und hat sich diese Erfolge redlich verdient", sagte Mayer, der in Garmisch als Zweiter 17 Hundertstelsekunden Rückstand hatte. Nachsatz: "Die WM kann für uns kommen." So sieht es auch Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher, der natürlich von einem Goldregen in Cortina träumt: "Wir haben einige Siegläufer, aber für einen WM-Titel muss alles passen – Wetter, Piste und ein bisschen Glück." Befragt man ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel nach den WM-Zielen, so bekommt man immer dieselbe Antwort: "Sechs bis acht Medaillen."

Der Österreichische Skiverband entsendet 24 Aktive nach Cortina – 13 Herren und elf Damen. Der Nußdorfer Daniel Hemetsberger, den in seiner Laufbahn schon unzählige Verletzungen (u. a. vier Kreuzbandrisse) zurückgeworfen haben, kommt mit 29 in den Genuss seiner WM-Premiere. "Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich werde mein Bestes geben", sagte der Super-G-35. von Garmisch, der sich mit zwei Top-Ten-Resultaten im Weltcup (Zehnter in der zweiten Kitzbühel-Abfahrt, Neunter in der Garmisch-Abfahrt) qualifiziert hat.

Der Verletzungsteufel hält leider den Damen die Treue. Nach Nicole Schmidhofer, Nina Ortlieb und Bernadette Schild erwischte es Katharina Truppe, die als Siebente des Slalom-Weltcups gesetzt gewesen wäre. Eine schwere Adduktorenblessur verhindert einen WM-Start. (alex)