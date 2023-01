Kriechmayr: „Ich würde auf Odermatt setzen“

Der Franzose Cyprien Sarrazin, der seine erste volle Abfahrtssaison fährt, hat das Abschlusstraining für die morgige Kitzbühel-Abfahrt (11.30 Uhr, ORF 1) mit Startnummer 31 für sich entschieden. Dafür gab‘s viel Applaus auf den bereits gut gefüllten Tribünen. Favoriten sind aber andere. Vincent Kriechmayr zählt sich nicht zum engsten Favoritenkreis: „Dürfte ich wetten, dann würde ich auf Marco Odermatt setzen“, sagte der 31-jährige Doppel-Weltmeister von Cortina 2021.

Kriechmayr selbst landete 1,48 Sekunden hinter Sarrazin mit finalen Bremsschwüngen auf Platz 23 und zeigte sich anschließend gut gelaunt. Er hat sich mit der Streif, die ihm in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme bereitet hatte, angefreundet.

„Es war sicher meine beste Trainingsfahrt in dieser Saison. Ich habe da am Hahnenkamm doch probiert, ein bisschen sportlicher zu fahren. I man, die Leut ham heut zugeschaut daheim. A paar Sachen muss ich noch besser machen, der Odi (Marco Odermatt, Anm.) ist manche Passagen sehr schnell gefahren, da muss ich mich steigern, um dabei zu sein“, sagte Kriechmayr: „Wenn ich wetten dürfte, würde ich auf Odermatt setzen.“ Der Schweizer Führende im Gesamt-Weltcup war Elfter im Training. Ebenfalls mancherorts mit angezogener Handbremse.

„Ich versuche, morgen voll zu riskieren“

Kriechmayr kündigte an, morgen „alles einizuhauen, was ich habe“. Sollte es da nicht klappen, gibt es eine zweite Abfahrtschance am Samstag (11.30 Uhr, ORF 1) vor zu erwartenden 45.000 Zuschauern. Es gibt nur noch Restkarten, die übrigens online bestellt werden müssen. „Beide Abfahrten sind gleichbedeutend. Ich versuche, morgen voll zu riskieren und dann wird man sehen, ob noch Reserven da sind.“

2021 hat der Mühlviertler hier in der Gamsstadt den Super-G gewonnen, also ein Rennen, das so nicht mehr im Programm aufscheint. Da ist ein weinendes Auge dabei. „Ich trauere dem Super-G sehr nach, der hat einen großen Stellenwert gehabt hier mit der Geschichte um den Hermann (Maier, Anm.)“, sagte Kriechmayr und sprach damit das sensationelle Comeback des „Herminators“ an. Im erst fünften Rennen nach 17-monatiger Pause nach seinem Motorradunfall raste der Flachauer 2003 zum Triumph.

„Zwei Abfahrten sind eine Riesen-Chance. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich gerne einen Super-G und eine Abfahrt fahren“, sagte Kriechmayr, der in Kitzbühel schon von einigen Mitgliedern seines Fanclubs „Veni Vidi Vinc“ begrüßt wurde. Seine Anhängerschaft wird dem Speed-Star kräftig die Daumen drücken.

„Es kann losgehen“

Auch Daniel Hemetsberger, Zwölfter im zweiten Training, genießt große Sympathien. Der Nußdorfer, der im vergangenen Jahr Abfahrtsdritter in Kitzbühel war, mag die Streif. „Es war eine ganz gute Fahrt, es hat sich ganz gut angefühlt. Nur bei der Hausbergkante war ich zu gerade, ich fühle mich gut. Es kann losgehen, hoffentlich kommt ein gescheites Ergebnis heraus“, sagte der 31-Jährige. „Der Odi hat sich sehr, sehr stark präsentiert. Das ist einer, der ein bisschen ausreißt. Alle anderen sind ziemlich eng beinander.“

Der Zustand der Streif ist unverändert gut: „Leicht gibt‘s hier nicht. Es ist einfach ein weniger unruhig als in den vergangenen Jahren, es wird trotzdem ein sehr, sehr spannendes Rennen. Das Selbstvertrauen passt nach heute auch, ich bin da auch ein Gefühlsmensch. Ich bin zufrieden und guter Dinge für morgen“, sagte der Mann aus dem Salzkammergut.

„Ich bin froh, dass ich hier zwei Abfahrten fahren kann. Auf der anderen Seite ist es das legendäre Hahnenkammrennen, eine zweite Abfahrt macht es ein bisschen weniger interessant, weil es nicht so auf einen Fokus hinrennt“, erläuterte Hemetsberger.

Letztes Ticket für Ploier

Österreich geht morgen mit sechs Athleten an den Start, das letzte Ticket war hart umkämpft und wurde erst am Nachmittag vergeben. Und zwar an Andreas Ploier aus Straß im Attergau. Der 25-Jährige erlaubte sich zwar vor der Traverse einen Torfehler, bis dahin war es aber eine tadellose Fahrt mit nur 0,78 Sekunden Rückstand. Das ist bemerkenswert für einen Athleten, der auf der Streif erst zwei Fahrten in den Beinen hat. "Ich habe mir nicht zu viele Hoffnungen gemacht, aber jetzt bin ich glücklich. Das ist eine große Ehre, dass ich starten darf", sagte Ploier.

Bester Österreicher im Training war Otmar Striedinger als Dritter. Das Positivste: Kitzbühel ist auch nach der zweiten Einheit noch sturzfreie Zone. Alle 64 Speed-Asse erreichten das Ziel - mit oder ohne Torfehler.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.