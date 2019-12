Kriechmayr: "Ich habe noch viel zu wenig erreicht"

Der Wetterbericht hatte zwar den Charakter einer gefährlichen Drohung, aber gestern gab es in Gröden trotzdem wie geplant das erste (und einzige) Abfahrtstraining auf der etwas verkürzten Saslong, die sich trotz Plus-Temperaturen als beinharte Herausforderung erwies. Im heutigen Super-G (11.45 Uhr) wird die Piste den Charakter wechseln, sollte sich das Wetter dieses Mal an die Vorhersagen halten, die im Grödner Tal Schneefälle prophezeien. Oberösterreichs Ski-Ass Vincent Kriechmayr hätte nichts dagegen.

"Das Tempo ist sehr hoch, die Sprünge gehen extrem weit, außerdem ist die Sicht schlecht – das ist hier alles am Limit. Neuschnee würde die Sache etwas entschärfen", sagte der 28-jährige Mühlviertler gestern nach seinem Trainingslauf, bei dem er wie seine Teamkollegen beim "Risiko-Management" eher auf der sicheren Seite geblieben ist. Kriechmayr war auf Platz 19 zweitbester Österreicher, sein (Fischer-) Teamkollege Max Franz als Elfter mit rund eineinhalb Sekunden Rückstand auf Bestzeithalter Kjetil Jansrud (Nor). Da ist noch viel Luft nach oben.

Kildes Fast-Sturz als Warnung

Die Zurückhaltung der ÖSV-Rennläufer war keine Anweisung des ÖSV-Trainerteams, schuld daran hatte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der mit der Nummer drei gestartet war und nach dem Sprung über die Kamelbuckel einen schweren Sturz gerade noch verhindern konnte. Seine Kollegen, unter ihnen Kriechmayr und einige andere Österreicher, hatten oben am Start die Fahrt auf einem Bildschirm mitverfolgt und entsprechende Schlüsse aus diesem Beinahe-Sturz gezogen.

Auf dem letzten Zacken

Im Renn-Modus wird Kriechmayr die Bremse natürlich lockern. Dass er den "Code" der Saslong bisher noch nicht knacken konnte – im Vorjahr musste er sich in der Abfahrt sogar mit Platz 23 zufrieden geben –, gibt ihm zu denken. "Die Strecke taugt mir eigentlich, sie ist einzigartig und richtig cool. Aber ich muss auf dem letzten Zacken fahren, um ganz vorne zu sein. Manchmal fahre ich zu sauber und brav", sagte der Mühlviertler, der sich für die Saslong auch stilistisch umstellen möchte. "Normal fahre ich sehr enge Radien, aber hier ist es besser, wenn man um die Kurven schmiert, was nicht ganz das Meine ist."

Dass Kriechmayr von Konkurrenten und Medien immer wieder als einer der besten Skifahrer im Starterfeld und großer Stilist gehypt wird, ist auch nicht das Seine. "Für so viel Lob habe ich noch viel zu wenig erreicht. Ich hab‘ ja erst zwei Abfahrten gewonnen und muss mich in allen Belangen noch verbessern", sagt der Star wider Willen, der rund um sein Privatleben eine "Firewall" hochgezogen hat und im Gegensatz zu seinen Teamkollegen auch nicht in den sozialen Medien netzwerkt. Er konzentriert sich lieber auf das schnelle Skifahren. Und das in den nächsten Tagen sehr ausgiebig. Wenn er im heutigen Super-G und in der morgigen Abfahrt in Gröden nicht zu viele Körner verbrennt, plant Kriechmayr einen Start im Parallelbewerb am Montag in Alta Badia. "Ich habe zwar wenig diese Disziplin trainiert, aber wenn der Lauf nicht zu eng ausgeflaggt ist, möchte ich es probieren."

Vor den nächsten Speed-Rennen in Bormio – das erste Training ist am Stefanitag – geht sich eine kleine Weihnachtspause aus. Auf die Familienfeier daheim in Gramastetten zu verzichten, ist keine Option für Kriechmayr. "Es gibt wesentlich wichtigere Dinge als das Skifahren. Ich freue mich auf die Bratwürstel am Heiligen Abend und die vielen Kekserl, die daheim auf mich warten", sagt der Modellathlet vom Bauernhof, der aber auch am 24. Dezember trainieren wird. "G‘wichtl werd‘ ich zwar keine schupf‘n, aber aufn Ergometer setze ich mich schon."

Gibt es in Gröden auch heuer wieder ein „Elch-Fest“?

Für Aksel Lund Svindal war die Saslong in Gröden das, was für Boris Becker die Spielwiese von Wimbledon gewesen ist – eine Art Wohnzimmer. Der Norweger hat hier seit 2012 sieben Siege gefeiert (2 Abfahrt/5 Super-G). Heuer ist der vom Rennsport zurückgetretene Svindal in seiner Wohlfühloase nicht am Start. Die Frage, wer die Nachfolge des Norwegers antreten wird, könnte möglicherweise so beantwortet werden: irgendein anderer Norweger.

Die Wahrscheinlichkeit, dass in Gröden am (verlängerten) Wochenende wieder ein „Elch-Fest“ stattfinden wird, ist jedenfalls hoch. Mit Kjetil Jansrud und Aleksander Aamodt Kilde haben die Norweger zwei Top-Leute am Start, die auch schon wissen, wie sich ein Sieg in Gröden anfühlt. Jansrud entschied 2014 und 2016 den Super-G für sich, Kilde gewann voriges Jahr in der Abfahrt.

Im heutigen Super-G verteidigen die „Elche“ eine eindrucksvolle Serie. Von den sieben Super-G-Rennen auf der Saslong seit 2012 haben die Norweger sechs gewonnen. Nur 2015 funkte der Deutsche Josef Ferstl als Überraschungssieger dazwischen. Für die Hausherren hängen die Trauben hoch. Der letzte Heimsieg eines Italieners liegt bereits elf Jahre zurück. Werner Heel, der heuer als TV-Experte für Eurosport dabei ist, gewann 2008 den Super-G.

Christof Innerhofer schrammte im Vorjahr im Super-G um fünf Hundertstel hinter Svindal am Sieg vorbei. Der 35-Jährige trainierte gestern nach seinem Kreuzbandriss im März in Gröden, die Rennen lässt er aber sausen.

Artikel von Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion c.zoepfl@nachrichten.at