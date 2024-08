Kriechmayr: "Ich habe die Freude am Skisport verloren"

"Ich habe die Freude am Skisport verloren über die letzten Jahre. Die möchte ich wiederfinden. Mir fällt es zwar nicht schwer, dass ich mich im Training plag­e. Aber es muss auch wiede­r Spaß machen. Doch ich bin da sehr gelassen, habe ein gutes Trainer-­Team", sagt der 32-Jährige nun in einem Interview mit der "Tiroler Tageszeitung".

"Es hat nicht mehr so viel Spaß gemacht"

Kommende Saison mit der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm sei es an der Zeit, dass sich wieder mehr Erfolge einstellen. Die hätten zuletzt oft gefehlt. "Es hat einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht letztes Jahr, als es auch nicht mehr ganz so gut lief."

Mit Ex-Teamkollege Matthias Mayer, der nach einem Eklat beim Weltcup in Kitzbühel vorerst nicht mehr offiziell im ÖSV-Trainerteam dabei ist, stehe er weiterhin viel in Kontakt. "Wir haben viel miteinander zu tun. Mothl war erst wieder beim Eishockey-Camp der ÖSV-Athleten in Salzburg dabei, er ist ja unser bester Eishackler. Er ist immer noch bei uns in der Mannschaft integriert", erzählt Kriechmayr.

Hochzeit in der Steiermark

Privat lief es für den Oberösterreicher dafür im Sommer bestens. In der Steiermark heiratete er seine Langzeit-Freundin Michaela Heider, nach den Flitterwochen gilt nun der volle Fokus dem kommenden Weltcup-Winter.

