Am 17. März 2022, also vor 328 Tagen, entschied Vincent Kriechmayr den Super-G beim Weltcupfinale in Courchevel für sich. Wird morgen (11.30 Uhr, ORF 1 und Liveticker auf nachrichten.at) die WM-Strecke „L’Eclipse“ auch zu einem goldenen Terrain für den Titelverteidiger aus Gramastetten?