Kriechmayr fehlt der Plan, aber nicht die Angriffslust

Kurzfristig hat sich Speed-Spezialist Vincent Kriechmayr dazu entschlossen, beim Weltcup-Auftakt am Sonntag in Sölden den Riesentorlauf in Angriff zu nehmen. Im OÖN-Interview verrät der 31-Jährige, dass ihm immer noch der (Karriere-) Plan fehlt und warum er ein Befürworter des frühen Weltcup-Auftakts ist.