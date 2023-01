Kriechmayr: "Das ist fast ein bisschen peinlich"

Im ersten Lauberhornrennen in diesem Ski-Weltcup-Winter in Wengen ist Aleksander Aamodt Kilde zu seinem 18. Sieg gerast. Der Norweger entschied einen außergewöhnlich langen und schnell gesetzten Super-G in 1:47,84 Minuten Fahrzeit für sich. Mit Überraschungsmann Stefan Rogentin, der seinen ersten Erfolg um 27 Hundertstel verpasste, und dem Führenden im Gesamt-Weltcup, Marco Odermatt (+0,66), komplettierten zwei Schweizer das Podest.