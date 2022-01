Kriechmayr bekam grünes Licht für die Abfahrten

Vincent Kriechmayr darf nach dem Super-G, den er gestern auf dem neunten Rang beendete, heute (12.30 Uhr, ORF 1) und am Samstag (12.30 Uhr, ORF 1) auch die beiden Ski-Weltcup-Abfahrten in Wengen bestreiten. Der Doppel-Weltmeister aus Gramastetten erhielt am Nachmittag eine Sondergenehmigung der Jury.