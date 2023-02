Können Feller und Schwarz ein Solo für Odermatt verhindern?

COURCHEVEL. Marco Odermatt sollte sich nach seiner ausschweifenden Gold-Party am Sonntag wieder gefangen haben, seine WM-Mission ist noch nicht beendet. Der Abfahrts-Champion aus der Schweiz startet frei von Druck und als großer Favorit in den heutigen Riesentorlauf (10 und 13.30 Uhr, ORF 1, und Liveticker auf nachrichten.at) in Courchevel, wo die Organisatoren ordentlich gewässert und einen mutmaßlichen Eislaufplatz hingezaubert haben.

"Ich denke, dass die Form passt. Ich werde frech drauflosfahren", sagte Odermatt, der in dieser Weltcup-Saison vier der sechs Riesentorläufe für sich entschieden hat. Einmal wurde der 25-Jährige Dritter, einmal – in Schladming – fehlte er, weil er sich zuvor in Kitzbühel den Meniskus beleidigt hatte.

Die Österreicher, die seit 2009 in WM-Riesentorläufen nie leer ausgingen, haben zwei potenzielle Medaillenkandidaten im Talon. Manuel Feller (Zweiter in Val d’Isere) und Marco Schwarz (Dritter in Schladming) fuhren in dieser Disziplin im Winter 2022/23 Top-3-Resultate heraus. Die Bedingungen in Frankreich sollten vor allem Feller, der vor rund einer Woche leicht kränkelte, entgegenkommen.

"Die Farbe kann man nicht erzwingen"

"Ich bin sicher in einer der besten Formkurven, die ich bis jetzt bei einer WM gehabt habe. Ich kann selbstbewusst antreten", betont der 30-jährige Fieberbrunner, der 2017 in St. Moritz WM-Slalom-Silber erobert hat. Bei den aktuellen Titelkämpfen ist der Österreichische Skiverband noch ohne Gold. Erhöht das den Druck? "Mein Ziel ist es, eine Medaille zu holen. Die Farbe kann man nicht erzwingen", sagt Feller.

Ähnlich sehen das wohl auch seine rot-weiß-roten Mitstreiter Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser und Schwarz, der bereits Silber in der Kombination gewonnen hat. "Ich will da von der ersten Sekunde gscheit Gas geben", sagt Schwarz, der den unbedankten vierten Abfahrtsrang verdaut hat.

Hubertus von Hohenlohe (64) ist heute ohne Startrecht, der "Prinz", der Mexikos Fahne hochhält, fiel bei seiner bereits 21. WM in der Qualifikation aus. Dafür kam ein vierfacher Opa ins Ziel – und zwar der 59-jährige Haitianer Jean-Pierre Roy, der trotz seines letzten Platzes stolz auf sich war. Dass dem 74. in der Endabrechnung 1:49,84 Minuten auf die Bestzeit fehlten, ist kein Beinbruch.

