Knieprobleme: WM-Start für Goggia in Gefahr?

Einen Schock gab es gestern für Seriensiegerin Sofia Goggia: Die Italienerin zog sich bei einem Sturz auf einer Nebenpiste eine Knieverletzung zu. Heute werden weitere Untersuchungen gemacht , um festzustellen, ob es sich um eine Verstauchung, oder doch um mehr handelt. Italienische Medien befürchten, dass sogar die WM-Teilnahme in Gefahr sei.

Am Samstag hatte die Schweizerin Lara Gut-Behrami den ersten Super-G an derselben Stelle gewonnen. Gelingt der 29-Jährigen heute eine Wiederholung, wäre es ihr bereits vierter Sieg in dieser Disziplin in Folge. Die Tessinerin hat darüber hinaus die Chance auf ihren 30. Weltcup-Sieg und könnte theoretisch auch den Gewinn der Super-G-Wertung vorzeitig sicherstellen.

Platz fünf für Scheyer

Beste Österreicherin war die Vorarlbergerin Christine Scheyer als Fünfte, die damit ihre Bewerbung für Österreichs WM-Aufgebot abgab. „Ich war überglücklich“, sagte die 26-Jährige. Mit Tamara Tippler (8.) fuhr eine zweite ÖSV-Läuferin unter die besten zehn. Nadine Fest (21.) und Julia Scheib (28.) schafften ihre bisher besten Weltcup-Platzierungen im Super-G. Leer ging hingegen Stephanie Venier als 31. aus. „Das hat absolut nichts mit Rennfahren zu tun gehabt.“